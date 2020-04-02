Коронавирус в Саратовской области: Роспотребнадзор ответил на вопрос о занижении статистики по больным COVID-19

2 Апр 2020 2020-04-02T12:45:50+03:00

В Саратовской области 15 тысяч больных ОРВИ и только 15 заразившхся коронавирусом

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В министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, 2 апреля, проходит очередной брифинг по ситуации с коронавирусом.

Поступил вопрос от журналистов – почему пациентам с высокой температурой врачи на дому выписывают лекарства, но не проверяют на коронавирус, обосновывая это тем, что эти больные не были за границей?

- Действия врачей - правильные. За прошлую неделю у нас в регионе 15 тыс. заболевших ОРВИ. Нет оснований всех обследовать на коронавирус, обследуют только вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с ними, - заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

При этом замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева пояснила, что общее число контактных не подсчитывали.

Матвеева также опровергла слухи о том, что в области занижается статистика по коронавирусу, что таких больных перекидывают в графу заболевших пневмонией.

- Нет никаких оснований и желания замалчивать число заболевших. Наша задача их выявить и провести необходимые мероприятия, - заявила Матвеева.

Она также рассказала, что совместно с полицией установили круг контактов побывавшей в Саратове гражданки Казахстана, у которой на родине выявили COVID-19, этих людей отрабатывают. Информацию из департамента Казахстана по женщине пришла только вчера утром.

Надежда Матвеева рассказала, что контакные заразившиеся в Саратове и области - в основном родственники прилетевших из-за границы. Поэтому важно правильно соблюдать самоизоляцию. Если нельзя соблюдать – тогда однозначно госпитализация.

В Саратовской области все так же 15 случаев заражения, в том числе один ребенок. С 1 апреля новых больных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU