2020-04-02T12:31:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Саратове на 2 апреля 2020 года составило 15 человек, в том числе ребенок

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Саратове на 2 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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В министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, 2 апреля, проходит очередной брифинг по ситуации с коронавирусом.

В Саратовской области все так же 15 случаев заражения, с 1 апреля новых больных нет.

Одна женщина уже выписана из больницы.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заметил, что состояние всех 14 больных удовлетворительное или средней степени, тяжелых нет.

Среди заразившихся шесть мужчин, семь женщин и 1 ребенок

На лечении дома находятся восемь человек, еще шесть в стационаре.

!0 заразившхся - жители Саратова, по двое из Ртищево и Аткарска и один - из Саратовского района.

Заразившийся пациент из Ртищево был транспортирован в Саратов. Первый замминистра Шувалов пояснил - оказание помощи таким пациентам пока происходит только в саратове. Потом будут развернуты койки в Балакове и Балашове. Поэтому в данной ситуации пациенты пока транспортируются в областной центр с соблюдением всех мер предосторожности.

Станислав Шувалов заявил что вместе с ГУ МВД по региону и Роспотренадзором минздрав проводит планомерную работу по выявлению и изоляции и дальнейшему медицинскому наблюдению людей, которые могли контактировать с заразившимися. Сейчас под наблюдением в регионе 2 836 человек, из них 703 – старше 65 лет.

- Продолжается развертывание дополнительных инфекционных коек. В первую очередь работаем во 2-й городской клинической областной больнице и в областной детской инфекционной больнице. Их должны ввести в дело до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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