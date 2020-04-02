Мужчина и женщина задержаны за нарушение карантина в Саратовской области
Сотрудники полиции, которым поручено наблюдать за соблюдением режима изоляции на карантине всех, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом, вычислили двух нарушителей карантина. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Житель Балашовского района, которого обязали пробыть дома 14 дней, нарушил карантинный режим. Возбуждено административное дело.
Административный протокол за нарушение режима изоляции был составлен в отношении жительницы Энгельса, которая вернулась из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Оба протокола направлены в суды, нарушителям грозит денежный штраф
ИСТОЧНИК KP.RU