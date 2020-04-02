2020-04-02T11:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Мужчина и женщина задержаны за нарушение карантина в Саратовской области

Полиция выявила нарушителей карантина по коронавирусу
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции, которым поручено наблюдать за соблюдением режима изоляции на карантине всех, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом, вычислили двух нарушителей карантина. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Житель Балашовского района, которого обязали пробыть дома 14 дней, нарушил карантинный режим. Возбуждено административное дело.

Административный протокол за нарушение режима изоляции был составлен в отношении жительницы Энгельса, которая вернулась из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Оба протокола направлены в суды, нарушителям грозит денежный штраф

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончался преподаватель СГУ, киновед Владимир Семенюк
Панков: «Единая Россия» помогает людям, при этом строго соблюдая меры безопасности
В Саратовскую область поступит 171 аппарат ИВЛ
Правительство Саратовской области переводит выдачу спецпропусков в электронный формат
Вячеслав Володин предложил поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся производством медицинских масок
Как оформить спецпропуска для перемещения по Саратову и области: В мэрии рассказали, кто точно останется без пропусков
Коронавирус в Саратовской области: Роспотребнадзор ответил на вопрос о занижении статистики по больным COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 2 апреля 2020 года составило 15 человек, в том числе ребенок
Мужчина и женщина задержаны за нарушение карантина в Саратовской области
Число заболевших коронавирусом за сутки в России составило 771 человек
В Балакове двое мужчин устроили в кафе драку из-за женщины
В Дергачевском районе неизвестный спалил два сарая
Грабитель в Балаково разнес витрину в салоне связи, выбрал гаджеты и ушел через окно
Очередей нет: глава Саратова Михаил Исаев не заметил скопления людей в администрациях
Самоизоляция в Саратове: за день более 35 тыс. организаций получили спецпропуска
Установлена личность человека, чьи останки нашли у гаража на Ипподромной
Полиция Саратова призвала не верить фейкам о преступниках-обработчиках квартир от коронавируса
В поселке под Саратовом мужчина пробил стену гаража ради кражи колес
Хроники коронавируса: Саратовская область может получить новые машины скорой помощи
На подсветку здания мэрии Саратова к Дню Победы хотят потратить 677,5 тыс. рублей
В Энгельсе «Гранта» протаранила ворота стадиона
Режим спецпропусков в Саратовской области: ГИБДД не штрафует нарушителей самоизоляции
В Саратове отделения почты вновь начали принимать клиентов
Саратовские режиссеры выпустили мастер-классы для начинающих
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает день рождения