Мужчина и женщина задержаны за нарушение карантина в Саратовской области

2 Апр 2020 2020-04-02T11:37:00+03:00

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Сотрудники полиции, которым поручено наблюдать за соблюдением режима изоляции на карантине всех, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом, вычислили двух нарушителей карантина. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Житель Балашовского района, которого обязали пробыть дома 14 дней, нарушил карантинный режим. Возбуждено административное дело.

Административный протокол за нарушение режима изоляции был составлен в отношении жительницы Энгельса, которая вернулась из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Оба протокола направлены в суды, нарушителям грозит денежный штраф

ИСТОЧНИК KP.RU