Число заболевших коронавирусом за сутки в России составило 771 человек
Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 29 регионах
В России за сутки коронавирусом заболел 771 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России общее количество человек, заболевших коронавирусом, составило 3 548. Всего за сутки заразился 771 человек в 29 регионах.
Как сообщает «Комсомольская правда», по данным оперативного штаба РФ, наибольшее число заболевших за 1 апреля – в Москве – 595 человек. Далее идет Подмосковье с 43 случаями, и Санкт-Петербург, тут 22 новых факта.
ИСТОЧНИК KP.RU