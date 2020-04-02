Число заболевших коронавирусом за сутки в России составило 771 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T11:43:52+03:00

В России за сутки коронавирусом заболел 771 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России общее количество человек, заболевших коронавирусом, составило 3 548. Всего за сутки заразился 771 человек в 29 регионах.

Как сообщает «Комсомольская правда», по данным оперативного штаба РФ, наибольшее число заболевших за 1 апреля – в Москве – 595 человек. Далее идет Подмосковье с 43 случаями, и Санкт-Петербург, тут 22 новых факта.

ИСТОЧНИК KP.RU