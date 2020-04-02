В Дергачевском районе неизвестный спалил два сарая
Днем 1 апреля в поселке Первомайский Дергачевского района произошел пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил на пульт дежурному в 16:38.
Огонь охватил два сарая. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем неизвестного человека.
Сарай горел и в поселке Целинный Ершовского района. Там площадь пожара составила 60 кв. метров. Вероятная причина – неправильное обращение с элетроприборами.
А в Саратове горела баня на улице Отрадная. Она полыхала на площади 70 кв. метров. Тушить ее выезжали 10 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU