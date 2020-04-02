В Дергачевском районе неизвестный спалил два сарая

2 Апр 2020 2020-04-02T11:29:19+03:00

А в Саратове полыхала баня на Отрадной

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Днем 1 апреля в поселке Первомайский Дергачевского района произошел пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил на пульт дежурному в 16:38.

Огонь охватил два сарая. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем неизвестного человека.

Сарай горел и в поселке Целинный Ершовского района. Там площадь пожара составила 60 кв. метров. Вероятная причина – неправильное обращение с элетроприборами.

А в Саратове горела баня на улице Отрадная. Она полыхала на площади 70 кв. метров. Тушить ее выезжали 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU