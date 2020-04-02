2020-04-02T11:26:55+03:00
Происшествия

Грабитель в Балаково разнес витрину в салоне связи, выбрал гаджеты и ушел через окно

Преступник действовал не торопясь и выбирал, что ему взять [видео]
Александр Уриевский
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Грабитель в Балаково разнес витрину салона связиГрабитель в Балаково разнес витрину салона связи
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В Саратовской области в городе Балаково неизвестный грабитель среди ночи вломился через центральную витрину в магазин по продаже сотовых телефонов. Преступление произошло 21 марта около полуночи.

Не повезло салону сети «Связной».

Неизвестный мужчина в светлобежевой куртке и черной шапке разбил стекло витрины, влез внутрь, прошелся по помещению. Затем он выбрал понравившуюся ему технику, сложил все в рюкзак и вышел на улицу в ту же пробоину в витрине. Стекло не рассыпалось на части, поскольку было оклеено рекламными пленками. Грабитель несколько раз ударил ногами по остаткам витрины, чтобы было удобнее выбраться на улицу.

Сейчас его разыскивает полиция.

В Балаково неизвестный ограбил связной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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