Грабитель в Балаково разнес витрину в салоне связи, выбрал гаджеты и ушел через окно
В Саратовской области в городе Балаково неизвестный грабитель среди ночи вломился через центральную витрину в магазин по продаже сотовых телефонов. Преступление произошло 21 марта около полуночи.
Не повезло салону сети «Связной».
Неизвестный мужчина в светлобежевой куртке и черной шапке разбил стекло витрины, влез внутрь, прошелся по помещению. Затем он выбрал понравившуюся ему технику, сложил все в рюкзак и вышел на улицу в ту же пробоину в витрине. Стекло не рассыпалось на части, поскольку было оклеено рекламными пленками. Грабитель несколько раз ударил ногами по остаткам витрины, чтобы было удобнее выбраться на улицу.
Сейчас его разыскивает полиция.
В Балаково неизвестный ограбил связной.
ИСТОЧНИК KP.RU