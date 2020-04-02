В Балакове двое мужчин устроили в кафе драку из-за женщины

2 Апр 2020 2020-04-02T11:29:37+03:00

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В Балакове 26 марта в одном из кафе произошла драка.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, причиной для разборок стала женщина.

Около восьми утра посетители кафе затеяли выяснение отношений. В ход пошли стулья, кулаки, ноги. Дерущихся пытались разнять другие мужчины, но безуспешно. В итоге оттащить одного из них сумела сама девушка.

После этого, уже на улице, у избитого отобрали телефон, чтобы он не смог вызвать полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770176" frameborder="0"></iframe> Неизвестный избил мужчину из-за ревности в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU