В Балакове двое мужчин устроили в кафе драку из-за женщины
У избитого также отняли телефон [видео]
Изменить размер текста:
В Балакове 26 марта в одном из кафе произошла драка.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, причиной для разборок стала женщина.
Около восьми утра посетители кафе затеяли выяснение отношений. В ход пошли стулья, кулаки, ноги. Дерущихся пытались разнять другие мужчины, но безуспешно. В итоге оттащить одного из них сумела сама девушка.
После этого, уже на улице, у избитого отобрали телефон, чтобы он не смог вызвать полицию.
Неизвестный избил мужчину из-за ревности в кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU