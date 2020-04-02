Полиция Саратова призвала не верить фейкам о преступниках-обработчиках квартир от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T10:30:59+03:00

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Полиция Саратовской области призвала граждан не верить фейкам из мессенджеров о медиках-преступниках, которые заходят в квартиры якобы для обработки от коронавируса, а сами пускают слезоточивый газ и совершают преступления.

- Указывалось, что такую информацию якобы озвучивали на совещании в полиции. Данные сведения не соответствуют действительности, — уточнили «КП-Саратов» в полиции.

Распространение таких сведений грозит получением штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

За проверенными сведениями стоит обращаться в официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU