Полиция Саратова призвала не верить фейкам о преступниках-обработчиках квартир от коронавируса
Неизвестные якобы пускали слезоточивый газ
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Полиция Саратовской области призвала граждан не верить фейкам из мессенджеров о медиках-преступниках, которые заходят в квартиры якобы для обработки от коронавируса, а сами пускают слезоточивый газ и совершают преступления.
- Указывалось, что такую информацию якобы озвучивали на совещании в полиции. Данные сведения не соответствуют действительности, — уточнили «КП-Саратов» в полиции.
Распространение таких сведений грозит получением штрафа в размере до 100 тыс. рублей.
За проверенными сведениями стоит обращаться в официальные источники информации.
ИСТОЧНИК KP.RU