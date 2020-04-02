В Саратовской области вновь ожидается порывистый ветер
Температура днем поднимется до +6…+11 градусов
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В Саратовской области сегодня, 2 апреля, ожидается порывистый ветер юго-западного направления до 14 м/с.
- Погода будет облачной с прояснениями. Преимущественно без осадков, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +6…+11 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU