2020-04-01T16:28:43+03:00
Происшествия

Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове

Дело передано в суд
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове Саратовской области 35-летний мужчина оказался на скамье подсудимых после секса с несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочке исполнилось только 15 лет.

По версии следствия, интимная свесь между ними произошла в августе 2019 года. А выяснилось все после медицинского осмотра девочки.

Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд. Срок по статье предусмотрен до 4 лет.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове
Александр Стрелюхин о спецпропусках в Саратове: Введение пропускной системы переносится на 4 апреля
Хроники коронавируса в Саратовской области: «горячая линия» ГИТ работает круглосуточно
В Марксе будут судить отчима за насилие над падчерицей
В Балакове накрыли подпольный завод по производству алкоголя
КВС: большинство аварийных ситуаций сегодня устраняются без отключения воды
Студенты Президентской академии присоединились к помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе
Экологическую акцию «Час Земли» поддержали на Приволжской магистрали
Минпром разъяснил порядок выдачи спецпропусков для работников промышленных предприятий Саратовской области
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
Володин: В Саратовскую область в ближайшие дни поступят деньги на борьбу с коронавирусом
Режим спецпропусков в Саратовской области: на дачу можно, но там — самоизолироваться
Мазина: В группу риска по коронавирусу входят больные диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологией
Продление режима самоизоляции после 5 апреля: в правительстве Саратовской области примут решение
В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек
Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как
Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя