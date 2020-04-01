Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове
В Ершове Саратовской области 35-летний мужчина оказался на скамье подсудимых после секса с несовершеннолетней.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочке исполнилось только 15 лет.
По версии следствия, интимная свесь между ними произошла в августе 2019 года. А выяснилось все после медицинского осмотра девочки.
Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд. Срок по статье предусмотрен до 4 лет.
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU