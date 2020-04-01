Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове

1 Апр 2020 2020-04-01T16:28:43+03:00

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В Ершове Саратовской области 35-летний мужчина оказался на скамье подсудимых после секса с несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочке исполнилось только 15 лет.

По версии следствия, интимная свесь между ними произошла в августе 2019 года. А выяснилось все после медицинского осмотра девочки.

Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд. Срок по статье предусмотрен до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU