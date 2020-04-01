В Балакове накрыли подпольный завод по производству алкоголя
Продукция была без маркировок
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Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии «накрыли» подпольный завод по производству немаркированного алкоголя в Балакове.
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Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленники на кустарном оборудовании делали спиртное из очищенной виды, сырья и пищевых красителей.
Изъято около 2,5 тыс. литров алкоголя, оборудование и комплектующие для его изготовления.
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Следователи возбудили уголовное дело, изготовителям грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU