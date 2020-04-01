Губернатор Саратовской области о ситуации с коронавирусом: Мы принимаем жесткие, но необходимые меры

1 Апр 2020 2020-04-01T12:19:59+03:00

Срочный брифинг в правительстве Саратовской области по коронавирусу

За минувшие сутки в Саратовской области сразу у 11 человек подтвержден коронавирус

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В правительстве Саратовской области проходит специальный брифинг в расширенном формате.

- Ситуация в регионе контролируется. Все принимаемые меры направлены на упреждение. Мы полностью синхронизируем действия с федеральным центром. Разворачиваются дополнительные места в стационарах. Привлекаем дополнительные медицинские кадры.

Более 20 предприятий области перепрофилированы на изготовление средств индивидуальной защиты. В первоочередном порядке обеспечиваются медики.

Для всех возрастов строго регламентирован порядок самоизоляции. Исключены прогулки по городу, выезд без крайней необходимости, важно соблюдать дистанцию друг от друга.

Все решения принимаемые органами власти продуманы и адекватны рискам. Мы принимаем самые жесткие меры, зная, что в конечном счете, они дадут необходимый эффект, — заявил губернатор Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU