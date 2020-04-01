В Саратове полицейский с сообщницей фиктивно регистрировали иностранцев

1 Апр 2020 2020-04-01T10:56:30+03:00

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В Саратове под суд отправлен бывший сотрудник полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, экс-заместителя начальника отдела по вопросам миграции районного отдела полиции города обвиняют в получении взяток, фиктивной регистрации и постановке на учет иностранца.

Кроме того, на скамье подсудимых окажется его сообщница. Ей также инкриминируют фиктивную регистрацию иностранца.

Следствие считает, что 27 февраля 2018 года сотрудник полиции со своей знакомой фиктивно поставили на учет иностранку. При этом женщина не собиралась там проживать.

20 февраля 2019 года замначальника отдела по вопросам миграции получил от иностранки 10 тыс. рублей, чтобы помочь получить фиктивную регистрацию. В это же время он вместе с сообщницей прописал гражданку иностранного государства.

С 15 по 26 марта полицейский, по версии следствия, потребовал от иностранца 220 тыс. рублей за постановку на учет его самого и членов семьи, а также за содействие в получении гражданства в дальнейшем. Часть суммы в размере 40 тыс. рублей он успел получить.

Кроме того, женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире двух иностранцев 18 сентября 2018 года и 26 января 2019 года.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и отделом собственной безопасности ГУ МВД региона.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU