Жители Саратовской области массово жалуются в соцсетях на соседей-нарушителей самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T10:24:33+03:00

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Введение режима повышенной самоизоляции в целях защиты от коронавирусной инфекции в Саратовской области вызывает не у всех жителей региона логичное желание остаться дома.

Некоторые граждане воспринимают возможность не ходить на работу или учебу как каникулы и с радостью выходит на улицу. Это вызывает недоумение и гнев других жителей области, которые жалуются на нарушителей в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Саратов онлайн» анонимный местный житель опубликовал снимок людей пожилого возраста с детьми на площадке для игр. Гражданин удивлен такому поведению в тот момент, когда «люди уже включают мозг и начинают беречь себя и близких».

Компанию молодежи за разведением костра на углу домов №50 и 52 на улице Ленина в Балакове запечатлел другой наблюдательный горожанин. Снимки беспечной компании он выложил в паблике «Типичный Балаково» с резким высказыванием: «дуракам закон не писан».

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О соблюдении ограничительных мер в Энгельсе написал пользователь под ником «Иван Иванов». Гражданин опубликовал видео, на кадрах которого видно: и маленькие, и взрослые горожане спокойно играют на детской площадке, словно никаких ограничений и нет. Как и жители центра Саратова, которые вчера устроили во дворе субботник.

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В комментариях под записями местные жители написали, что жаловаться в соцсетях бесполезно, люди все равно будут проводить время так, как хотят. Но нет: есть официальные телефоны, куда можно сообщить о нарушителях самоизоляции.

На вчерашнем заседании оперативного штаба начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексей Зелепукин назвал эти номера: 8(8452) 74-12-85, 99-54-69. Анонимность звонящего гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU