Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: где будут выдавать

1 Апр 2020 2020-04-01T10:09:16+03:00

Администрация рассказала, куда обращаться за спецпропусками для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции

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В Саратове администрация начала утверждать пропуска для работающих граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, обращаться за спецпропусками для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции должны работодатели. Сами жители не должны приезжать за ними.

Работодатели обязаны:

1. Подготовить на каждого сотрудника пропуск по утвержденной форме.

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности. Данный документ заверяется подписью руководителя и печатью организации и остается в органе местного самоуправления.

3. Принести данные документы в органы местного самоуправления по территориальному принципу регистрации организации:

Адреса для обращения:

- Волжский район – Соборная площадь, 3, тел.: 23-18-50

- Заводской район – проспект Энтузиастов, 20, тел.: 96-07-70

- Кировский район – улица Б.Казачья, 14, тел.: 26-30-51

- Ленинский район – улица Международная, 1, тел.: 63-29-53

- Октябрьский район – улица Шевченко, 4, тел.: 39-29-09

- Фрунзенский район – улица Дзержинского, 13/15, тел.: 67-01-20

4. После проверки соответствия содержания реестра и информации, указанной в пропусках, уполномоченный сотрудник органа местного самоуправления заверяет подписью и печатью спецпропуска.

5. Работодатель лично выдает своим сотрудника заверенные пропуска.

- Данный документ необходимо иметь горожанам при себе для беспрепятственного перемещения к месту работы и обратно на время действия режима самоизоляции. Комплекс мер, связанных с контролем за перемещением граждан на основе спецпропусков, вводится со 2 апреля, – отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU