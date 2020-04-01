Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: где будут выдавать
В Саратове администрация начала утверждать пропуска для работающих граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, обращаться за спецпропусками для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции должны работодатели. Сами жители не должны приезжать за ними.
Работодатели обязаны:
1. Подготовить на каждого сотрудника пропуск по утвержденной форме.
2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности. Данный документ заверяется подписью руководителя и печатью организации и остается в органе местного самоуправления.
3. Принести данные документы в органы местного самоуправления по территориальному принципу регистрации организации:
Адреса для обращения:
- Волжский район – Соборная площадь, 3, тел.: 23-18-50
- Заводской район – проспект Энтузиастов, 20, тел.: 96-07-70
- Кировский район – улица Б.Казачья, 14, тел.: 26-30-51
- Ленинский район – улица Международная, 1, тел.: 63-29-53
- Октябрьский район – улица Шевченко, 4, тел.: 39-29-09
- Фрунзенский район – улица Дзержинского, 13/15, тел.: 67-01-20
4. После проверки соответствия содержания реестра и информации, указанной в пропусках, уполномоченный сотрудник органа местного самоуправления заверяет подписью и печатью спецпропуска.
5. Работодатель лично выдает своим сотрудника заверенные пропуска.
- Данный документ необходимо иметь горожанам при себе для беспрепятственного перемещения к месту работы и обратно на время действия режима самоизоляции. Комплекс мер, связанных с контролем за перемещением граждан на основе спецпропусков, вводится со 2 апреля, – отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU