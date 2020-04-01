2020-04-01T10:01:44+03:00
Экономика

Россияне с 2021 года будут платить налог на вклады

Его нужно будет отдать, если получаешь по процентам больше 60 тыс. рублей в год
Ольга Симонова
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На сайте Госдумы появился документ, в котором разъясняются нюансы нового налога на вклады миллионеровНа сайте Госдумы появился документ, в котором разъясняются нюансы нового налога на вклады миллионеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте Государственной думы появился документ, разъясняющий нюансы нового налога на вклады.

Как сообщает «Комсомольская правда», за основу механизма возьмут ключевую ставку ЦБ и не будут облагать налогом доходы с миллиона рублей.

Например, если у человека вклад на 1,1 млн рублей, то за год он получит 66 тыс. дохода по процентам, из них подоходным налогом не будут облагаться 60 тыс. рублей, 13% государство возьмет с оставшихся 6 тыс. — 780 рублей.

Чем больше вклад, тем больше будет налог. Так, с 5 млн рублей доход по процентам составит 300 тыс. рублей, налогом нужно будет обложить 240 тыс. рублей. Из них государству придется заплатить 31,2 тыс. рублей.

Однако все зависит от процентной ставки по вкладам в банке, где вы держите деньги. К примеру, если у вас лежит 1,2 млн рублей под 5%, то в год вы получите только 60 тыс. рублей и платить ничего не придется, ситуация пропорционально меняется, если ваш процент в банке выше.

Стоит отметить, что избежать уплаты налогов не получится, если разместить в разных организациях по 700–800 тыс. рублей. Данные из банков ежегодно будут отправляться в налоговую, где все будет суммироваться и накопленная сумма дохода будет считаться вместе.

Как обещают чиновники, новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. Банки должны будут отправить всю информацию о вкладчиках в ФНС до 1 февраля 2022 года. Гражданам придется оплатить счета до 1 декабря 2022 года.

Эксперты отмечают, что вкладчиков-миллионеров в стране около миллиона, некоторые держат на счетах миллиарды. Также существуют частные инвесторы, которые держат в портфеле большую долю государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Они с 2017 года тоже облагаются подоходным налогом.

Центральный банк подсчитал, что сейчас на вкладах физические лица держат 31 трлн рублей, еще около 10 трлн рублей — инвестиции физлиц в различные облигации. По расчетам экспертов, налог на вклады может принести в бюджет до 150 млрд рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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