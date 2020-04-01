2020-04-01T09:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: Всех врачей, имеющих риск заражения, будут тестировать раз в неделю

Всех работников общественного транспорта обязали быть в респираторах или масках
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Всех врачей, работающих с заражеными пациентами будут тестировать раз в неделю на коронавирусВсех врачей, работающих с заражеными пациентами будут тестировать раз в неделю на коронавирус
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Всех медработников, имеющих риск инфицирования COVID-19 в Саратовской области будут тестировать на коронавирус раз в неделю, в случае появления симптомов – немедленно.

Кроме этого, весь персонал вокзалов, аэропорта, других транспортных узлов, водители и кондукторы в городском транспорте должны быть обеспечены средствами защиты. Они обязаны на работе носить маски и респираторы.

Местные власти обязаны следить за неукоснительным выполнением этих условий. Такое предписание выдано в том числе губернатору Саратовской области от глава Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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