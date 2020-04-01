Коронавирус в Саратовской области: Всех врачей, имеющих риск заражения, будут тестировать раз в неделю
Всех медработников, имеющих риск инфицирования COVID-19 в Саратовской области будут тестировать на коронавирус раз в неделю, в случае появления симптомов – немедленно.
Кроме этого, весь персонал вокзалов, аэропорта, других транспортных узлов, водители и кондукторы в городском транспорте должны быть обеспечены средствами защиты. Они обязаны на работе носить маски и респираторы.
Местные власти обязаны следить за неукоснительным выполнением этих условий. Такое предписание выдано в том числе губернатору Саратовской области от глава Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
ИСТОЧНИК KP.RU