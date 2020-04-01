2020-04-01T09:55:39+03:00
Общество

В Саратовской области с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон

Малоснежная зима — причина его раннего начала
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, это связано с малоснежностью зимы. Изменения климата и влияние людей за последние года показывают, что угрозы лесных пожаров в ближайшем будущем будут расти.

Для обнаружения очагов возгорания в 2019 году министерство перешло на систему дистанционного мониторинга «Лесохранитель», установлено шесть камер в Лысогорском и Красноармейском районах. Ведутся конкурсные процедуры по закупке еще такого же числа систем фиксации для Воскресенского и Саратовского районов. До 2024 года планируется установить порядка 45 камер, к 2028 году — не менее 70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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