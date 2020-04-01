Молодой ртищевец воспользовался телефоном подруги и обокрал ее счета

1 Апр 2020 2020-04-01T10:06:53+03:00

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В Ртищеве Саратовской области в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в покушении на грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, покушении на хищение денег с банковского счет и самом хищении.

- Следствие считает, что днем 10 марта 2020 года парень со своим приятелем решили навестить приятельницу. Девушка вышла к ним, и злоумышленник попросил у нее телефон. Она передала мобильный и вынуждена была уйти. В это время мимо проходил 17-летний подросток. Гражданин начал угрожать ему и потребовал телефон стоимостью 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Юноша смог сбежать и рассказал обо всем полиции. Прибывшие правоохранители забрали злоумышленника в отдел. При этом с ним все еще оставался телефон девушки.

Парень обратил внимание, что к смартфону привязан мобильный банк и много денег на счету. Тогда он успешно перевел себе 3 тыс. рублей, а во второй раз захотел 23 тыс., но из-за того, что данная функция не предназначена для перевода крупных сумм, у него это не получилось. Телефон вернули владелице.

Сейчас в отношении парня продолжается расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU