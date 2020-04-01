Главврач московской больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T09:25:21+03:00

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Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

Оперативный штаб Москвы официально подтвердил это «Комсомольской правде».

- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо, — отметил сам Денис Проценко.

По словам медика, он продолжит работу на «удаленке». Для этого он изолировался у себя в кабинете, откуда может давать телемедицинские консультации.

- Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, — уверен врач.

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу? 00:00 00:00

Предположительно, заразиться Денис Проценко мог в больнице в Коммунарке, где сейчас главный пункт лечения больных с COVID-19. По данным самого медика, на сегодняшнее утро там находятся 314 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, четыре человека в том числе на искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU