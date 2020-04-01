Главврач московской больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Оперативный штаб Москвы официально подтвердил это «Комсомольской правде».
- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо, — отметил сам Денис Проценко.
По словам медика, он продолжит работу на «удаленке». Для этого он изолировался у себя в кабинете, откуда может давать телемедицинские консультации.
- Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, — уверен врач.
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу?
Предположительно, заразиться Денис Проценко мог в больнице в Коммунарке, где сейчас главный пункт лечения больных с COVID-19. По данным самого медика, на сегодняшнее утро там находятся 314 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, четыре человека в том числе на искусственной вентиляции легких.
У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU