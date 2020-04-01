Коронавирус и самоизоляция в Саратове: как будут ходить трамваи

1 Апр 2020 2020-04-01T09:04:04+03:00

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В Саратове в связи с введением режима самоизоляции из-за коронавируса с 1 апреля трамваи будут ходить по измененному расписанию.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Маршруты №№3, 8, 9, 10 и 11 первые и последние рейсы линейных трамваев будут ходить без изменений с интервалом движения не более 29 минут.

Только сегодня у «двоек» будут дополнительные рейсы: от площади Орджоникидзе в 10:18 и 15:06, Акмолинского проезда — в 10:41, 15:29. А на шестом маршруте будет курсировать один вагон по расписанию: от 6-й Дачной в 6:30, 7:10, 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:28, от школы №52 — в 6:48, 7:28, 8:08, 8:48, 9:28, 10:08,10:48, 11:28, 12:08, 12:48, 13:28, 14:08, 14:48, 15:28, 16:08, 16:48, 17:28, 18:08, 18:48, 19:28, 20:08, 20:45. Изменен маршрут №2А — вагоны тронутся от железнодорожного вокзала в 8:59 и 9:53, далее сведения будут обновляться. Позже появится информация о движении от улицы Лермонтова.

Трамваи №№5 и 7 ходят без изменений. На четвертом маршруте работает только один вагон, он поедет от 6-й Дачной в 6:00, 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:38, от 10-й Дачной в 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:0, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:19, 20:57.

ИСТОЧНИК KP.RU