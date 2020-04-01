2020-04-01T08:53:31+03:00
Общество

Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»

Так называется комплекс звукотепловой разведки
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

До конца 2020 года парк вооружения учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области пополнится комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.

«Пенициллин» способен фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия. Время получения координат — не более пяти секунд.

Комплекс исполнен на базе армейского грузовика «КамАЗ» со звукоприемниками и оптико-электронным модулем с камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре.

«Пенициллин» может вести разведку в любое время суток и при любой температуре от -50 до + 50 градусов.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Саратовской области массово жалуются в соцсетях на соседей-нарушителей самоизоляции
Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: где будут выдавать
Россияне с 2021 года будут платить налог на вклады
Коронавирус в Саратовской области: Всех врачей, имеющих риск заражения, будут тестировать раз в неделю
В Саратовской области с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон
Панков: При содействии Володина Саратовская область получит 3 млрд рублей из специального фонда
Молодой ртищевец воспользовался телефоном подруги и обокрал ее счета
Главврач московской больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Коронавирус и самоизоляция в Саратове: как будут ходить трамваи
В Пугачеве женщина ударила сожителя ножом в живот
Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»
В Саратове рецидивист украл спортивное питание на 5 тыс. рублей
Ночью в центре Саратова сгорел пивной ларек
Мужчина и женщина погибли в селе Самойловского района
В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер