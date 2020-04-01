Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»

1 Апр 2020 2020-04-01T08:53:31+03:00

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До конца 2020 года парк вооружения учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области пополнится комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.

«Пенициллин» способен фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия. Время получения координат — не более пяти секунд.

Комплекс исполнен на базе армейского грузовика «КамАЗ» со звукоприемниками и оптико-электронным модулем с камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре.

«Пенициллин» может вести разведку в любое время суток и при любой температуре от -50 до + 50 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU