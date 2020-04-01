Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»
До конца 2020 года парк вооружения учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области пополнится комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.
«Пенициллин» способен фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия. Время получения координат — не более пяти секунд.
Комплекс исполнен на базе армейского грузовика «КамАЗ» со звукоприемниками и оптико-электронным модулем с камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре.
«Пенициллин» может вести разведку в любое время суток и при любой температуре от -50 до + 50 градусов.
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU