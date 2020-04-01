В Саратове рецидивист украл спортивное питание на 5 тыс. рублей
Полиция Кировского района раскрыла кражу спортивного питания из магазина на Московской улице Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 июля 2019 года кто-то с 15:15 до 16:00 тайком унес спортивное питание марок: Citrulline, Glucopsamine и Chondroitin MSM 90 tab, Niten pnfrmaceuticuls ctpokreme xtreme v 2.0, Armons of bold.
Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 37-летний рецидивист из Энгельса, который признался в содеянном.
Похищенное у него не изъяли.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU