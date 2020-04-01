2020-04-01T08:59:30+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл спортивное питание на 5 тыс. рублей

Мужчина признался в содеянном
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу спортивного питания из магазина на Московской улице Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 июля 2019 года кто-то с 15:15 до 16:00 тайком унес спортивное питание марок: Citrulline, Glucopsamine и Chondroitin MSM 90 tab, Niten pnfrmaceuticuls ctpokreme xtreme v 2.0, Armons of bold.

Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 37-летний рецидивист из Энгельса, который признался в содеянном.

Похищенное у него не изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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