Ночью в центре Саратова сгорел пивной ларек

1 Апр 2020 2020-04-01T08:32:27+03:00

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Сегодня ночью, с 31 марта на 1 апреля, в Саратове горел пивной ларек.

Как сообщили очевидцы в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», полыхала постройка на перекрестке улиц Хользунова и Новоузенской.

Возгорание ликвидировали семь единиц техники.

В комментариях под записью саратовцы написали, что этот объект горит не в первый раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770079" frameborder="0"></iframe> В центре Саратова полыхал пивной ларек.

ИСТОЧНИК KP.RU