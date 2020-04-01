2020-04-01T08:32:27+03:00
Происшествия

Ночью в центре Саратова сгорел пивной ларек

Возгорание ликвидировали семь единиц техники
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, с 31 марта на 1 апреля, в Саратове горел пивной ларек.

Как сообщили очевидцы в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», полыхала постройка на перекрестке улиц Хользунова и Новоузенской.

Возгорание ликвидировали семь единиц техники.

В комментариях под записью саратовцы написали, что этот объект горит не в первый раз.

В центре Саратова полыхал пивной ларек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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