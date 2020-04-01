2020-04-01T08:30:11+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина погибли в селе Самойловского района

Тела нашли родственники, вскрывшие дверь
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Тела мужчины и женщины обнаружили родственники. Фото СУ СКР по Саратовской областиТела мужчины и женщины обнаружили родственники. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Самойловском районе Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Песчанка.

31 марта женщина по просьбе знакомой пришла навестить односельчанина. Его мать из другого села не могла дозвониться до сына. На стук никто не открыл, дом был заперт.

Прибыли родственники мужчины, которые вызвали полицию и вскрыли дверь. На кухне было найдено тело 39-летнего сельчанина, а его 31-летняя сожительница лежала на полу. Женщина была еще жива, но медики не смогли ее спасти, она скончалась, не приходя в сознание.

На место выезжали следователи СУ СКР региона, которые осмотрели тела. Признаков насильственной смерти не обнаружено. При этом установлено, что дом отапливался газовым котлом, фитиль которого еще горел, а шибер дымохода был частично задвинут. Поэтому одной из версий причины смерти рассматривается отравление продуктами горения.

Назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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