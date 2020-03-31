Пассажирский терминал аэропорта «Гагарин» меняет режим работы

31 Март 2020 2020-03-31T17:29:22+03:00

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С 1 апреля по 30 сентября 2020 года пассажирский терминал аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») будет работать с 7:00 до 22:00 по местному времени.

Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Причина изменений: строительные работы на взлетно-посадочной полосе, монтаж системы светосигнального и радиотехнического оборудования для доведения аэропорта «Гагарин» до II категории минимума по классификации ICAO (Международной организации гражданской авиации).

При ней воздушные суда могут садиться при условиях погоды не менее чем 30 метров высоты принятия решения и видимости не менее 350 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU