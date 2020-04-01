В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер

1 Апр 2020 2020-04-01T06:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня днем, 1 апреля, не ожидается осадков.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, местами прогнозируются порывы до 15 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +2…+7 градусов.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU