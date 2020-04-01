2020-04-01T06:01:29+03:00
Общество

В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер

Температура поднимется до +2…+7 градусов
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня днем, 1 апреля, не ожидается осадков.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, местами прогнозируются порывы до 15 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +2…+7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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