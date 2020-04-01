В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер
Температура поднимется до +2…+7 градусов
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В Саратовской области сегодня днем, 1 апреля, не ожидается осадков.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, местами прогнозируются порывы до 15 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +2…+7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU