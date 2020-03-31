В Саратове парень угрожал расправой в магазине ради бутылки коньяка
Полиция Кировского района раскрыла грабеж, который произошел 29 марта в магазине, расположенном на проспекте 50 лет Октября.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 16:50 неизвестный зашел в торговую точку, угрожал насилием и забрал коньяк марки «Аист 70 юбилейный» объемом 0,5 литра и стоимостью 299 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний безработный парень, на которого завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU