Жители Саратовской области с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями получат бесплатные лекарства

31 Март 2020 2020-03-31T09:17:05+03:00

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В 2020 году для Саратовской области впервые федеральный центр выделил 337,12 млн рублей дополнительных средств на обеспечение лекарствами граждан с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минздраве региона, эта мера реализована в рамках профильного направления национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Список препаратов утвержден приказом федерального министерства здравоохранения. Их будут давать в амбулаторных условиях тем, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, кому делали аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение календарного года.

Региональный Минздрав внес изменения в этот приказ для больных, которые имеют данные патологии, в том числе по выписке льготных рецептов. Так, граждане, которые состоят на диспансерном учете в медорганизации, обеспечиваются лекарствами бесплатно. Для этого нужно системно наблюдаться у врача, следовать его рекомендациям и назначенной терапии.

Лекарства выписывает врач, получить их можно в аптечном пункте, о котором пациента проинформируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU