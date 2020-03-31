Саратовское предприятие начало шить защитные костюмы
В Саратовской области уже 18 предприятий начали изготовление средств индивидуальной защиты населения.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в том числе одно из предприятий — ООО «Пирро Групп» — намерено наладить выпуск защитных костюмов.
Опытная партия продукции уже готова.
Вчера, 30 марта, компания получила сертификат соответствия выпускаемых защитных масок и защитных костюмов.
Всего саратовские фирмы готовы производить около двух млн масок и респираторов в месяц. Торговые сети могут обращаться к ним с заявками.
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ИСТОЧНИК KP.RU