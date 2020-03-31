2020-03-31T08:52:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовское предприятие начало шить защитные костюмы

Получен сертификат соответствия, выпущена опытная партия
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В Саратовской области уже 18 предприятий начали изготовление средств индивидуальной защиты населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в том числе одно из предприятий — ООО «Пирро Групп» — намерено наладить выпуск защитных костюмов.

Опытная партия продукции уже готова.

Вчера, 30 марта, компания получила сертификат соответствия выпускаемых защитных масок и защитных костюмов.

Всего саратовские фирмы готовы производить около двух млн масок и респираторов в месяц. Торговые сети могут обращаться к ним с заявками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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