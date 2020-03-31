Саратовцы могут звонить на телефоны доверия и в колл-центр по вопросам коронавируса
За первый день работы колл-центра в администрации Саратова туда поступило 194 звонка и 173 текстовых сообщения.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, еще 15 звонков и 36 сообщений пришли сегодня, 31 марта.
Одним из вопросов граждан является наличие медицинских масок. Напомним, в Саратове ранее поступили несколько крупных партий индивидуальных средств защиты. Кроме того, местные предприятия начали пошив повязок. Планируется выход на мощность до двух млн штук в месяц.
Кроме того, граждане интересовались, можно ли выезжать за пределы города в условиях жестких ограничительных мер.
Колл-центр работает с восьми утра до восьми вечера. Позвонить можно по номерам: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.
Также есть бесплатный круглосуточный телефон доверия для психологической поддержки 8-800-2000-122.
ИСТОЧНИК KP.RU