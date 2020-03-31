Саратовец ограбил магазин ради слона за 1,7 тыс. рублей
Мужчина забрал игрушку с витрины
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Полиция Волжского района раскрыла грабеж магазина на улице Чернышевского в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 марта в 16:45 неизвестный унес с витрины мягкого слона — игрушку за 1 750 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU