Жители Заводского района пожаловались на рассыпающийся дом
Здание находится на улице Азина
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Сегодня, 31 марта, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель пожаловался на рушащийся дом.
По словам очевидца, здание буквально рассыпается на улицу.
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В доказательство своих слов автор записи опубликовал снимки здания, на которых отчетливо видно, как на улице под домом лежит куча обломков кирпичей и кусков здания.
В комментариях под записью жители Заводского района выразили опечаленность такой картиной, а пользователь под ником «Алексей Ал» сыронизировал, что дом «потихоньку сваливает из города».
ИСТОЧНИК KP.RU