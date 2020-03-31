2020-03-31T08:28:12+03:00
Общество

Жители Заводского района пожаловались на рассыпающийся дом

Здание находится на улице Азина
Дарья Вострикова
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Сегодня, 31 марта, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель пожаловался на рушащийся дом.

По словам очевидца, здание буквально рассыпается на улицу.

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В доказательство своих слов автор записи опубликовал снимки здания, на которых отчетливо видно, как на улице под домом лежит куча обломков кирпичей и кусков здания.

В комментариях под записью жители Заводского района выразили опечаленность такой картиной, а пользователь под ником «Алексей Ал» сыронизировал, что дом «потихоньку сваливает из города».

ИСТОЧНИК KP.RU

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