2020-03-31T08:25:03+03:00
Происшествия

В Саратове молодой водитель «Жигулей» протаранил ограждение

Авария произошла ночью в Заводском районе [фото]
Ольга Симонова
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Фото городской ГИБДДФото городской ГИБДД
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В Заводском районе Саратова вчера ночью, 30 марта, «Жигули» протаранили ограждение.

- В два часа ночи у дома №2 по улице Чернышевского 21-летний водитель ВАЗ-2101 врезался в металлическое ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

Пострадавшего шофера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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