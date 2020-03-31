В Саратове молодой водитель «Жигулей» протаранил ограждение

31 Март 2020 2020-03-31T08:25:03+03:00

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В Заводском районе Саратова вчера ночью, 30 марта, «Жигули» протаранили ограждение.

- В два часа ночи у дома №2 по улице Чернышевского 21-летний водитель ВАЗ-2101 врезался в металлическое ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

Пострадавшего шофера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU