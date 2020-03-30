Саратовская область получила средства на лекарства от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T22:59:33+03:00

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В Саратовскую область сегодня, 30 марта, поступили средства из федерального бюджета на приобретение лекарств от коронавируса.

- Они должны быть доведены до лечебных учреждений и потрачены по назначению. Не должно быть никакого дефицита лекарств, — подчеркнул на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса председатель правительства Александр Стрелюхин.

Как пояснила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, уже направлен запрос как поставщикам лекарств, так и в федеральный Минздрав о необходимых препаратах однако сейчас нет четких указаний, чем лечить болезнь, поэтому все рекомендации носят временный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU