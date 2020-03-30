Пассажир BMW погиб в ДТП с фурой под Саратовом

30 Март 2020 2020-03-30T20:59:05+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области сегодня вечером, 30 марта, случилось смертельное ДТП.

- В 19:50 на 253-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 35-летний водитель BMW, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «ЛиАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП погиб пассажир иномарки. Его личность сейчас устанавливается. Водителю BMW оказали медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU