Пассажир BMW погиб в ДТП с фурой под Саратовом
В Балаковском районе Саратовской области сегодня вечером, 30 марта, случилось смертельное ДТП.
- В 19:50 на 253-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 35-летний водитель BMW, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «ЛиАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В ДТП погиб пассажир иномарки. Его личность сейчас устанавливается. Водителю BMW оказали медицинскую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU