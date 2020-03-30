В Саратовскую область до закрытия границ успели въехать 27 иностранцев

30 Март 2020 2020-03-30T20:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексей Зелепукин доложил, что за сутки в регион прибыли 156 наших граждан и двое иностранцев, которые постоянно живут в области.

- На сегодня 3 319 и 60 попадают под карантин. Это российские и иностранные граждане, соответственно. Фиксируется снижение числа прибывающих граждан, — отметил Зелепукин.

Вчера, 29 марта, депортировали одного иностранца. До закрытия границ успели въехать 27 иностранцев. Все они — водители грузовиков и перевозят необходимые продукты.

Председатель правительства Александр Стрелюхин в связи с введенными ограничениями поручил миграционной полиции и Росгвардии взять на особый контроль патрулирование.

- А с теми, кто пытается шутить с исполнением Указа президента, должны быть приняты особые меры, — заявил Стрелюхин.

Мэр Саратова на заседании отметил, что в городе более 80 парков и скверов.

- Мы можем 16 закрыть на ключ. Нам необходимы совместные действия с полицией. Потому что сами не обеспечим, — подчеркнул градоначальник.

Председатель регионального правительства выразил надежду, что граждане поймут остроту сегодняшней ситуации.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU