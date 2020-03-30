2020-03-30T20:32:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Разделкин: В Саратовской области нет предприятий по выпуску настоящих медицинских масок

По квоте от федерального предприятия регион получит 1 млн штук
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Сегодня, 30 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области была затронута тема медицинских масок.

Как заявил зампредседателя регионального правительства Василий Разделкин, в области нет предприятий по выпуску настоящих медицинских масок. Некоторые выпускают защитные декоративные повязки.

По актуальным данным, за сутки выпущено 57 тыс. единиц. С завтрашнего дня начинает работу новый поставщик, который обещает еще 20 тыс. штук в день.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что надо, чтобы все средства индивидуальной защиты, произведенные в регионе, оставались здесь. Также он поручил увеличить производство до 100 тыс. штук и ежедневно доводить до населения, где маски можно купить.

Василий Разделкин заметил, что саратовские производители заключают договоры с другими регионами, где будут шить средства защиты для нас.

Также было озвучено, что одно предприятие в России получило верификацию на медицинские маски. Саратовская область по квоте получит оттуда миллион штук. Однако нужна помощь в выкупе. Стрелюхин поручил проработать этот вопрос сегодня же.

Также на заседании затронули тему дезинфекции. Растворы будут разводить на двух саратовских предприятиях — Henkel и «Нитафарм». У них имеется сырье. Однако для работы в этом направлении нужно получить сертификат. Александр Стрелюхин поручил за неделю запустить линию по розливу.

Одним из вопросов также стало производство термометров. На заседании озвучил, что предприятию «Алмаз» поставили задачу до мая произвести три тыс. термометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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