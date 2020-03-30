Саратовские УК могут обязать дезинфицировать лифты и входные двери

30 Март 2020 2020-03-30T20:06:48+03:00

Михаил Исаев поинтересовался, можно ли обязать управляющие компании обрабатывать входные двери и лифты? Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в здании правительства области мэр Саратова Михаил Исаев задал вопрос, можно ли обязать управляющие компании обрабатывать входные двери и лифты, а торговые сети вдобавок к дверям и тележки?

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что бизнесменам такие предписания уже выдавали. Также, по ее словам, сейчас рассматривается вопрос о предписании УК проводить дезинфекцию.

Председатель областного правительства Александр Стрелюхин добавил, что через пару дней «поможем средствами для дезинфекции».

Напомним, ранее стало известно, что автобусы и маршрутки дезинфицируют после каждого рейса.

Также вопрос задал представитель Приволжского транспортного управления. Он заявил, что в аэропорту «Гагарин» идут проверки, а на вокзале нет. У Роспотребнадзора на транспорте всего 11 сотрудников, поэтому всех пассажиров обследовать не удается. Стрелюхин поручил проработать этот вопрос и найти силы и средства для помощи.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU