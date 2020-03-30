Пропуска в Саратове в период самоизоляции: Кто будет выдавать и кому?
Как пояснила 30 марта корреспонденту «КП-Саратов» министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова, именно ее ведомство ответственно за разработку порядка выдачи пропусков.
- Да мы определим порядок их выдачи. Но реально их распространением займутся администрации городов и районов. Потому что им на месте виднее, кому, и с точки зрения контролеров также. Пока этот вопрос до конца не проработан, - отметила Швакова.
Мэр Саратова Михаил Исаев выразил готовность взять на себя вопрос спецпропусков на период «карантина».
- Этот вопрос возник только что. Если нам поручат – будем иполнять поставленную задачу. Дождемся четкой формулировки, что это поручено муниципалитетам, - сказал Исаев.
Напомним, несколько часов назад правительство Саратовской области опубликовало постанрвление, которое дополняет ранее принятые меры по ограничению перемещения и собраний людей на периодж распространения коронавируса. В документе, в том числе, прописано, что все ограничения не распространяются «на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном министерством экономического развития области».
ИСТОЧНИК KP.RU