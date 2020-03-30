В больницу №10 Саратова поступило 500 тест-систем на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T20:50:33+03:00

В течение недели прибудут еще до 5 тыс.

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 марта, в здании правительства Саратовской области проходит заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства региона Александр Стрелюхин напомнил о введении ограничительных мер.

Он также отметил, что в субботу правительство обратилось к бизнесменам за помощью. Две компании откликнулись. Это «Торэко» и «Ренова». В Саратовскую область уже поступила партия обеззараживающих средств — порядка тысячи тонн раствора. Послезавтра будет еще одна поставка.

Также, как было отмечено на заседании штаба, есть договоренность о поставке масок в регион.

В больницу №10 Саратова поступили первые 500 тест-систем на коронавирусную инфекцию. В течение недели прибудут еще до 5 тыс.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU