2020-03-30T17:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в России на 30 марта: заболели еще 302 человека

Всего в стране зарегистрировано 1 836 случаев
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По данным на 30 марта, число заболевших коронавирусом в России составило 1 836 человек.

Как сообщает «Комсомольская правда», за сутки число больных выросло на 302 человека. Из них 212 – в Москве.

При этом в столице ввели серьезные ограничительные меры для снижения роста заболеваемости. Среди них: запрет выходить из дома без веской причины, например, в ближайший магазин, на выгул собаки или на работу.

Кроме того, введены штрафы за нарушения. Они представляют собой внушительные суммы – до 40 тыс. рублей для граждан.

Премьер России Михаил Мишустин предложил распространить такое же меры и на другие регионы. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже заявил, что соответствующие документы готовятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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