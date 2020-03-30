Ситуация по коронавирусу в России на 30 марта: заболели еще 302 человека
По данным на 30 марта, число заболевших коронавирусом в России составило 1 836 человек.
Как сообщает «Комсомольская правда», за сутки число больных выросло на 302 человека. Из них 212 – в Москве.
При этом в столице ввели серьезные ограничительные меры для снижения роста заболеваемости. Среди них: запрет выходить из дома без веской причины, например, в ближайший магазин, на выгул собаки или на работу.
Кроме того, введены штрафы за нарушения. Они представляют собой внушительные суммы – до 40 тыс. рублей для граждан.
Премьер России Михаил Мишустин предложил распространить такое же меры и на другие регионы. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже заявил, что соответствующие документы готовятся.
ИСТОЧНИК KP.RU