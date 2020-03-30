30 Март 2020 2020-03-30T17:49:24+03:00

В трех населенных пунктах Саратовской области сняли карантин по бешенству Изданы соответствующие постановления

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В трех населенных пунктах Саратовской области с 26 марта отменен карантин по бешенству.

Соответствующие постановления за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева опубликованы сегодня.

Речь идет о селе Шумейка Энгельсского района, где меры по предупреждению заболевания были установлены 20 января, а также о Бережной улице в Энгельсе. Карантин в радиусе 500 метров от дома №121 был объявлен 21 января.

Сняты объявленные 23 января ограничения в поселке Васильевский Калининского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU