Регионы России получат 33 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T17:44:40+03:00

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Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в России опубликовал последние данные на 30 марта.

За сутки зарегистрировано 302 случая. Всего в России сейчас 1 836 заболевших в 71 регионе. Больше всего — в Москве и Московской области.

При этом, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, у 63% заболевших наблюдается состояние ОРВИ, у 14% — пневмонии, у 22% болезнь проходит бессимптомно.

77 регионов получат дотации на оказание медицинской помощи — дополнительные места в больницах и медоборудование. Всего это порядка 33 млрд рублей. Об этом заявил премьер министр Михаил Мишустин.

Также несколько регионов России, в том числе Саратовская область, объявили о готовности введения жестких ограничительных мер, аналогичных московским. Это предполагает полную самоизоляцию для всех граждан, разрешение выходить из дома только в ближайший магазин, больницу или на работу для тех, кто обязан продолжать трудиться.

ИСТОЧНИК KP.RU