2020-03-30T17:14:18+03:00
Происшествия

Мошенник из Среднего Урала обманул двух саратовцев почти на 100 тыс. рублей

Он создавал сайты и выставлял на них заманчивые объявления
Ольга Симонова
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Полиция Саратова установила подозреваемого в нескольких случаях мошенничества.

- Житель Среднего Урала создавал в интернете сайты и выставлял на них объявления о продаже товаров, а будущим покупателям обещал скидку 50%. Люди переводили деньги, но ничего не получали взамен, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

В апреле 2018 года саратовец нашел объявление о продаже лодочного прицепа, перевел на счет 23,8 тыс. рублей, но заказанного не увидел.

Вторая жертва оказалась обманута при покупке судового двигателя. Молодой человек по имени Дмитрий пообещал саратовцу, что отправит товар после оплаты и заключения договора поставки. Доверчивый гражданин перевел аферисту 70 750 рублей.

Саратовские полицейские уже допросили 25-летнего подозреваемого. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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