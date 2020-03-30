Панков предложил поделиться идеями, какие книги стоит прочитать во время самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T16:47:44+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков запустил новый флешмоб в социальных сетях. По задумке, его подписчики будут делиться рекомендациями своих любимых книг. Акция поможет провести время во время самоизоляции интересно и с пользой.

На своей странице в Instagram депутат пишет: «Друзья! Проведем время на самоизоляции интересно и с пользой. Поделитесь своей любимой книгой, и почему ее стоит прочитать. Выкладывайте сторис с #надомашке, отмечайте @nikolai_pankov_paraslov, и лучшие попадут в мой Инстаграм».

Также Николай Панков поделился своим любимым произведением: «Начинаю, одна из моих любимых книг — «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева».

Также на прошедшей региональной неделе Николай Панков провел несколько встреч в районах области с работниками библиотек, которые примут участие в его конкурсе «Слава, достойная памяти», посвященном подвигу наших героев-земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU