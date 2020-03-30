Панков предложил поделиться идеями, какие книги стоит прочитать во время самоизоляции
Депутат Госдумы Николай Панков запустил новый флешмоб в социальных сетях. По задумке, его подписчики будут делиться рекомендациями своих любимых книг. Акция поможет провести время во время самоизоляции интересно и с пользой.
На своей странице в Instagram депутат пишет: «Друзья! Проведем время на самоизоляции интересно и с пользой. Поделитесь своей любимой книгой, и почему ее стоит прочитать. Выкладывайте сторис с #надомашке, отмечайте @nikolai_pankov_paraslov, и лучшие попадут в мой Инстаграм».
Также Николай Панков поделился своим любимым произведением: «Начинаю, одна из моих любимых книг — «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева».
Также на прошедшей региональной неделе Николай Панков провел несколько встреч в районах области с работниками библиотек, которые примут участие в его конкурсе «Слава, достойная памяти», посвященном подвигу наших героев-земляков.
ИСТОЧНИК KP.RU