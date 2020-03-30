Жертвам домашнего насилия в самоизоляции из Саратовской области помогут по телефону горячей линии

30 Март 2020 2020-03-30T16:37:05+03:00

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Жители Саратовской области, которые стали жертвами домашнего насилия в условиях самоизоляции из-за коронавируса, могут обратиться за помощью на федеральную горячую линию, которую запускает «Зона права».

Всем пострадавшим окажут бесплатную юридическую поддержку, куратором направления является адвокат Валентина Фролова.

Для сообщения о своей ситуации нужно обратиться по номеру +7 (917) 897-60-55 (Whatsapp, Telegram).

По оценкам экспертов, сейчас на карантине находится 43% населения планеты, более 3 млрд человек. Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович рассказала, что жертв семейно-бытового насилия может стать больше. Об этом уже рапортует полиция Франции, Китая и Турции, в России пока такая статистика не ведется.

В кризисные центры уже начала поступать такая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU