2020-03-30T16:45:55+03:00
Общество

Библиотеки Краснопартизанского района примут участие в конкурсе Николая Панкова

Итоги будут подведены осенью
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Библиотеки Краснопартизанского района представят свои проекты на конкурс «Слава, достойная памяти», который проводит депутат Государственной думы Николай Панков. Об этом участники рассказали во время встречи на прошедшей региональной неделе в Доме культуры в поселке Петровский.

За чашкой чая библиотечные работники обсудили готовящиеся проекты, а также внесли свои предложения, как провести конкурс. Работы должны быть представлены до конца апреля. Победители будут определяться в каждом районе отдельно, чтобы у всех библиотек были равные шансы на победу, независимо от уровня оснащенности.

- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне конкурс посвящен нашим героям-землякам. Вы можете многое рассказать читателям об их судьбах, боевом и трудовом подвиге. Современная библиотека не только дает людям знания, но и объединяет их, вовлекает в совместные исследования, краеведческую работу. Вы настоящие профессионалы и творческие люди, а значит, ваши проекты будут яркими и интересными читателям, — отметил Николай Панков.

Сотрудник Рукопольской сельской библиотеки Марина Парамонова — одна из победителей предыдущего конкурса, который Николай Панков проводил несколько лет назад. Тогда она заняла первое место в номинации «Лучший проект по продвижению книги» и вместе с другими победителями побывала в Казани. В этом году лучшие участники поедут в Волгоград. С городом-героем связаны судьбы тысяч наших земляков, которые в дни Сталинградской битвы сделали все возможное, чтобы не пустить фашистов за Волгу.

- У нас очень много уникальных материалов о судьбе ветеранов войны, тружеников тыла и даже тех, кто пережил блокаду Ленинграда. И мы постараемся рассказать о них нашим читателям, особенно молодежи, — сказала Марина Парамонова.

В конкурсе примут участие как сельские, так и городские библиотеки. Итоги будут подведены осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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