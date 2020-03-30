Библиотеки Краснопартизанского района примут участие в конкурсе Николая Панкова
Библиотеки Краснопартизанского района представят свои проекты на конкурс «Слава, достойная памяти», который проводит депутат Государственной думы Николай Панков. Об этом участники рассказали во время встречи на прошедшей региональной неделе в Доме культуры в поселке Петровский.
За чашкой чая библиотечные работники обсудили готовящиеся проекты, а также внесли свои предложения, как провести конкурс. Работы должны быть представлены до конца апреля. Победители будут определяться в каждом районе отдельно, чтобы у всех библиотек были равные шансы на победу, независимо от уровня оснащенности.
- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне конкурс посвящен нашим героям-землякам. Вы можете многое рассказать читателям об их судьбах, боевом и трудовом подвиге. Современная библиотека не только дает людям знания, но и объединяет их, вовлекает в совместные исследования, краеведческую работу. Вы настоящие профессионалы и творческие люди, а значит, ваши проекты будут яркими и интересными читателям, — отметил Николай Панков.
Сотрудник Рукопольской сельской библиотеки Марина Парамонова — одна из победителей предыдущего конкурса, который Николай Панков проводил несколько лет назад. Тогда она заняла первое место в номинации «Лучший проект по продвижению книги» и вместе с другими победителями побывала в Казани. В этом году лучшие участники поедут в Волгоград. С городом-героем связаны судьбы тысяч наших земляков, которые в дни Сталинградской битвы сделали все возможное, чтобы не пустить фашистов за Волгу.
- У нас очень много уникальных материалов о судьбе ветеранов войны, тружеников тыла и даже тех, кто пережил блокаду Ленинграда. И мы постараемся рассказать о них нашим читателям, особенно молодежи, — сказала Марина Парамонова.
В конкурсе примут участие как сельские, так и городские библиотеки. Итоги будут подведены осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU