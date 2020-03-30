В Саратов прибыли еще три троллейбуса из столицы
Сегодня, 30 марта, в Саратов прибыли еще три московских троллейбуса, которые переданы городу бесплатно благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, автотралы в полночь выехали из столицы, а после обеда уже были в областном центре. Поздней ночью ожидается поступление еще трех единиц транспорта.
Троллейбусы оборудованы системами информирования пассажиров, автономным ходом. Их ожидает техосмотр и дезинфекция.
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Напомним, первые четыре единицы транспорта поступили в город вчера.
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ИСТОЧНИК KP.RU