В Саратов прибыли еще три троллейбуса из столицы

30 Март 2020 2020-03-30T16:43:47+03:00

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Сегодня, 30 марта, в Саратов прибыли еще три московских троллейбуса, которые переданы городу бесплатно благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, автотралы в полночь выехали из столицы, а после обеда уже были в областном центре. Поздней ночью ожидается поступление еще трех единиц транспорта.

Троллейбусы оборудованы системами информирования пассажиров, автономным ходом. Их ожидает техосмотр и дезинфекция.

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Напомним, первые четыре единицы транспорта поступили в город вчера.

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ИСТОЧНИК KP.RU