На даче в Затоне найден скелет
Предположительно, мужчина мог погибнуть еще летом
На дачном участке найден скелет. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Волжском районе Саратова найден труп человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, днем 30 марта кости нашел дачник СНТ «Пчелка-1» в поселке Затон.
Следователи на месте осмотрели останки. Рядом были обнаружены фрагменты одежды и обуви — предположительно, летней мужской.
Начата проверка, назначены экспертизы. Устанавливается личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU