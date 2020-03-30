На даче в Затоне найден скелет

30 Март 2020 2020-03-30T16:43:00+03:00

На дачном участке найден скелет. Фото СУ СКР по Саратовской области

Предположительно, мужчина мог погибнуть еще летом

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В Волжском районе Саратова найден труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, днем 30 марта кости нашел дачник СНТ «Пчелка-1» в поселке Затон.

Следователи на месте осмотрели останки. Рядом были обнаружены фрагменты одежды и обуви — предположительно, летней мужской.

Начата проверка, назначены экспертизы. Устанавливается личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU